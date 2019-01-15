Серена Уильямс разгромила Татьяну Марию в первом круге Australian Open

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Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает «Советский спорт».

На старте турнира теннисистка одолела представительницу Германии Татьяну Марию с разгромным счетом — 6:0, 6:2. Спортсменки находились на корте 49 минут.

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Теперь экс-первой ракетке мира предстоит встреча либо с канадкой Эжени Бушар, либо с китаянкой Шуай Пенг.

Ранее Медведев разгромил Харриса и вышел во второй круг Australian Open.

Теннис. Australian Open-2019. Первый круг

Серена Уильямс (США) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2