Серена Уильямс разгромила Татьяну Марию в первом круге Australian Open
Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает «Советский спорт».
На старте турнира теннисистка одолела представительницу Германии Татьяну Марию с разгромным счетом — 6:0, 6:2. Спортсменки находились на корте 49 минут.
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Теперь экс-первой ракетке мира предстоит встреча либо с канадкой Эжени Бушар, либо с китаянкой Шуай Пенг.
Ранее Медведев разгромил Харриса и вышел во второй круг Australian Open.
Теннис. Australian Open-2019. Первый круг
Серена Уильямс (США) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2