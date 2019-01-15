«Реал Сосьедад» нанес поражение «Эспаньолу» в матче Ла Лиги

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«Реал Сосьедад» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 19-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Голами в составе победителей отметились хавбек Микель Мерино и нападающий Виллиан Жозе. Защитник «Сосьедада» Диего Льоренте забил мяч в собственные ворота. У проигравшей команды отличился бразилец Налдо.

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Благодаря этой игре «Реал Сосьедад» набрал 25 очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, «Эспаньол» с 24 очками остается на десятом месте.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил уникальность нападающего «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси.

Испания. Примера. 19-й тур

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Эспаньол» (Барселона) — 3:2

Голы: 1:0 – Мерино, 3; 2:0 – Жозе, 8; 2:1 – Налдо, 32; 2:2 – Льоренте, 45+1; 3:2 – Жозе, 63