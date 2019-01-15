«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря дублю Жезуса
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в последнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличился нападающий Габриэл Жезус. Хавбек «Вулверхэмптона» Конор Коди поспособствовал успеху соперников, забив мяч в собственные ворота.
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Таким образом, «горожане» набрали 53 очка и закрепились за собой второе место в турнирной таблице. В активе клуба из Западного Мидленда 29 очков и 11-я строчка.
Ранее «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Тоттенхэм».
Англия. Премьер-лига. 22-й тур.
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 — Жезус, 10, 2:0 — Жезус, 39, 3:0 — Коди, 78.