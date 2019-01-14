Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не отмечал Новый год из-за плохого самочувствия, передает газета «Известия».

«Я вообще его не отмечал, неважно себя чувствовал — горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», — сказал Кокорин в общении с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

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Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее сообщалось, что Кокорина не позвали играть в футбол в СИЗО.