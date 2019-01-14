«Ванкувер» одолел «Флориду» в матче НХЛ с разгромным счетом
«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:1. Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ванкувера» Луи Эрикссон, набравший три (1+2) очка.
Российский форвард Николай Голдобин отыграл 8:34 и завершил матч с показателем полезности «-1».
Игрок проигравшей команды Евгений Дадонов находился на льду 18:54, защитник Богдан Киселевич — 12:25. Показатель полезности обоих россиян — «-2».
Ранее 23 сейва Василевского не спасли «Тампу» от проигрыша «Нью-Йорку».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» (Канада) — «Флорида» (США) — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
1:0 — Эрикссон — 32:32
1:1 — Ватрано (Боргстрем, Экблад) — 45:29
2:1 — Хаттон (Стечер, Бигл) — 47:20
3:1 — Безер (Эрикссон) — 57:43
4:1 — Бигл (Эрикссон, Хорват) — 59:22
5:1 — Гранлунд (Мотт, Пульо) — 59:49