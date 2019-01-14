Макарова проиграла Боултер в первом круге Australian Open
Россиянка Екатерина Макарова уступила британке Кэти Боултер в матче первого круга Australian Open-2019, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 10:6. Теннисистки находились на корте два часа 24 минуты.
Теперь Боултер предстоит сыграть с белоруской Ариной Соболенко, которая в первом раунде одержала победу над россиянкой Анной Калинской.
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Ранее россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Теннис. Australian Open-2019. Первый круг
Кэти Боултер (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)