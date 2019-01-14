Ещенко: нас с Глушаковым оскорбляют и унижают фанаты «Спартака»

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков клуба в его адрес, передает «Спорт-Экспресс».

Некоторые фанаты требуют ухода игрока, а также полузащитника Дениса Глушакова из команды.

«Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют, находят какую-то ОПГ. Если кому-то что-то не нравится, пусть выскажут это в глаза. Придите, выскажитесь, это же всегда так и решалось. Но до сих пор никто так и не пришел, ни одного человека. Зато на поле выбегать начинают. Что вот он хотел? Подраться с Глушаковым? Или показать, что он такой крутой?» — возмутился футболист.

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Также он обратился к почитателям клуба с просьбой поддерживать красно-белых.

«Но не все болельщики нас грязью поливают. Я на игре с «Локомотивом» слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах. Ребята, будьте едины, что бы там ни было. Никто вам не запрещает кричать «A tutti! Avanti!», вешать плакаты. Но и команду нужно гнать вперед. Игроки уйдут, тренеры уйдут, а «Спартак» останется. Вы же за клуб болеете, а не за отдельных личностей», — заключил Ещенко.

Напомним, что Глушаков и Ещенко по причине поддержки критики в адрес экс-наставника красно-белых Массимо Карреры были переведены в дубль и стали героями одного из самых громких футбольных скандалов. После увольнения Карреры футболистов вернули в основную команду.

Под руководством Карреры «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о ситуации вокруг Глушакова.