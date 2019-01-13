Олимпийская чемпионка высказалась об успехе российских биатлонисток

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась эмоциями после победы российских спортсменок в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, передает Sport24.

Российские биатлонистки завоевали золотые медали впервые за семь лет.

«Замечательные эмоции! Выиграть в Оберхофе дорого стоит, тем более обыграть немецкую команду на последнем рубеже. Девчонки сегодня с первого и до последнего этапа сработали отлично. Справились со стрельбой и с эмоциями. Это коллективная победа. Такие победы наиболее дороги.

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Куклина? Видимо, тренеры были в ней уверены. Мы меньше знаем, чем они. Тренеры видят, как она работает на тренировках, как чувствует себя.

Молодцы! Очень здорово! У меня сейчас эмоции, как и у любого болельщика, через край», — сказала Богалий.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки выиграли золото в эстафете КМ впервые за семь лет.