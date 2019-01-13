Саночник Павличенко выиграл золото на этапе Кубка мира в Латвии

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Российский саночник Семен Павличенко выиграл заезд на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде, сообщает ТАСС.

По итогам двух заездов 27-летний россиянин показал лучшее время минута и 36,074 секунды.

Серебро завоевал еще один российский спортсмен Александр Горбацевич, проигравший Павличенко 0,188 секунды. Тройку призеров замкнул представитель Австрии Давид Гляйршер — +0,264.

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Еще один российский саночник Роман Репилом был отстранен от участия в заезде после нарушения регламента. После первой попытки Репилов показал перевес. При этом россиянин показывал третий результат.

Этап Кубка мира в Сигулде завершится 13 января.