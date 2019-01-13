«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»

<img src="">

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева не продолжит выступление на ралли-марафоне «Дакар», сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы команды, причиной снятия стали трещины в блоке цилиндров двигателя автомобиля.

Повреждения были обнаружены до этого, они были зачищены и загерметизированы. Однако после этапа Такна-Ариекипа трещины увеличились в несколько раз, а потом оказалось, что они есть и внутри блока цилиндров.

Реклама

Правила гонки запрещают замену моторов в течение гонки, поэтому экипажу не позволили участвовать в преодолении оставшихся спецучастков.

Таким образом, на «Дакаре» «КАМАЗ-Мастер» представляют только Эдуард Николаеви и Дмитрий Сотников.

Ранее экипаж команды «КАМАЗ-мастер» навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар».