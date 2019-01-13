Экс-хавбек «Спартака» Попов близок к переходу в «Ростов»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает «Советский спорт».
По данным Gong.bg, клуб предложил более подходящие условия хавбеку, поэтому он близок к тому, чтобы подписать контракт.
СМИ утверждали, что Попов уже отклонил предложения московского «Динамо» и «Ростова» с зарплатой около €800 тыс в год.
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До этого также главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий был заинтересован в услугах болгарина, однако неизвестно, встречались ли стороны для обсуждения.
Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского «Крус Асуль».