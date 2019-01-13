Пилоты «КАМАЗ-мастер» навестили попавшего под колеса экипажа фаната

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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар», сообщает «Советский спорт».

Пилоты Владимир Чагин, Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова пришли в медицинское учреждение к Эвену Дереку Худсону, получившему повреждение ноги этапе Такна-Арекипа.

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Напомним, экипаж дисквалифицировали на ралли-марафоне «Дакар» за наезд на зрителя.

Дело в том, что на одном из сложных подъемов находилось большое количество болельщиков. Каргинов попробовал объехать людей на подъеме, но не получилось.

Ранее сообщалось, что экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева выиграл пятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков.