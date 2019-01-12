Рапиристка Дериглазова стала победителем на этапе КМ по фехтованию в Польше
Россиянка Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапире на этапе Кубка мира в польском Катовице, сообщает «Советский спорт».
В финале Дериглазова одолела немку Леону Эберт со счетом 13:9.
Бронза досталась итальянке Арианне Эрриго, а также американке Ли Кифер.
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Ранее мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме.
В финале российская команда в составе Павла Сухова, Никиты Глазкова, Сергея Биды и Сергея Ходоса оказалась сильнее сборной Венгрии — 35:30.
Также сообщалось, что двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле Яна Егорян перенесет операцию в январе.