Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Оберхофе
Тренерский штаб объявил состав мужской сборной России на эстафету, которая состоится 13 января в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, сообщает «Советский спорт».
Российскую команду завтра представят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, информирует официальный сайт IBU.
В первой эстафете сезона, которая прошла в декабре в Хохфильцене, из этой четверки на старт вышли Малышко и Логинов. Также на эстафету тогда были заявлены Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Российской команда в той гонке заняла четвертое место.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 542
2. Александр Логинов (Россия) — 412
3. Мартен Фуркад (Франция) — 342
4. Симон Детьё (Франция) — 336
5. Симон Эдер (Австрия) – 328
6. Арнд Пайффер (Германия) — 307
7. Антонин Гигонна (Франция) — 305
8. Бенедикт Долль (Германия) — 304
9. Тарьей Бё (Норвегия) — 298
10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 298…
19. Евгений Гараничев (Россия) — 181…
21. Матвей Елисеев (Россия) — 169…
28. Дмитрий Малышко (Россия) — 133…
62. Максим Цветков (Россия) — 17
Ранее стало известно, что норвежец Йоханнес Бё выиграл мужскую гонку преследования, которая проходила в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Логинов занял в ней пятое место.