Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Оберхофе

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Тренерский штаб объявил состав мужской сборной России на эстафету, которая состоится 13 января в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, сообщает «Советский спорт».

Российскую команду завтра представят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, информирует официальный сайт IBU.

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В первой эстафете сезона, которая прошла в декабре в Хохфильцене, из этой четверки на старт вышли Малышко и Логинов. Также на эстафету тогда были заявлены Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Российской команда в той гонке заняла четвертое место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачет. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 542

2. Александр Логинов (Россия) — 412

3. Мартен Фуркад (Франция) — 342

4. Симон Детьё (Франция) — 336

5. Симон Эдер (Австрия) – 328

6. Арнд Пайффер (Германия) — 307

7. Антонин Гигонна (Франция) — 305

8. Бенедикт Долль (Германия) — 304

9. Тарьей Бё (Норвегия) — 298

10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 298…

19. Евгений Гараничев (Россия) — 181…

21. Матвей Елисеев (Россия) — 169…

28. Дмитрий Малышко (Россия) — 133…

62. Максим Цветков (Россия) — 17

Ранее стало известно, что норвежец Йоханнес Бё выиграл мужскую гонку преследования, которая проходила в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Логинов занял в ней пятое место.