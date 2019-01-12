Экипаж «КамАЗ-мастер» снят с участия в «Дакаре-2019»

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Экипаж команды «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова был дисквалифицирован с «Дакара-2019» за инцидент, из-за которого пострадал болельщик.

«Неприятная ситуация произошла с экипажем Андрея Каргинова. Машина весь день двигалась на заднем приводе. Группа зрителей из пяти человек находилась на траектории движения грузовика, когда он заезжал на один из подъемов. Четверо отбежали в сторону, а один споткнулся в вязком песке и его нога попала под заднее колесо грузовика», — приводит слова руководителя команды Владимира Чагина ТАСС.

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Пострадавшим является 60-летний мужчина из ЮАР. Он наблюдал за гонкой за пределами отведенной зоны. Российский экипаж был отстранен по решению судей за то, что не остановился для оказания помощи молодому человеку. У болельщика перелом бедренной кости. Он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева выиграл пятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков.