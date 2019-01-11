Тарпищев оценил шансы Шараповой на Australian Open — 2019

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Президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российской теннисистки Марии Шараповой хорошо выступить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open — 2019).

«У Шараповой нормальная сетка, и пусть в третьем круге возможна встреча с Каролин Возняцки, но она Марии по силам. Шарапова способна спокойно дойти до четвертого круга», — приводит слова функционера ТАСС.

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Тарпищев также отметил, что успех россиянки будет зависеть от хорошей игры на собственной подаче.

В первом круге соревнований Шарапова сыграет с представительницей Великобритании Харриет Дарт.

Ранее 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался по поводу решения британского теннисиста Энди Маррея завершить карьеру.