Команда Квята прошла краш-тесты болида 2019 года

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Команда «Формулы-1» «Торо Россо», за которую с нового сезона будет выступать российский гонщик Даниил Квят, успешно прошла краш-тесты болида 2019 года, передает «Советский спорт».

«На один шаг ближе к тому, чтобы вернуться на трассу в 2019 году, мы прошли краш-тесты ФИА!» — говорится в сообщении пресс-службы итальянской «конюшни» в твиттере.

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Отмечается, что командам «Формулы-1» не разрешается тестировать болиды, пока не будут пройдены все соответствующие краш-тесты.

Первые предсезонные тесты нового сезона «королевских гонок» пройдут с 18 по 21 февраля.

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