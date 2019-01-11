Экипаж Каргинова победил на четвертом этапе ралли «Дакар»

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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар», сообщает ТАСС.

Грузовик прошел спецучасток Арекипа-Мокегуа длиной 405 км за четыре часа девять минут 49 секунд.

Вторым пришел экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Масика с отставанием в одну минуту 29 секунд), а третьим — экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым (+12.47).

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Пилот Эдуард Николаев с его командой завершил выступление четвертым (+13.24), а Дмитрий Сотников (— пятым (+13.38).

Ранее руководитель команды российского гонщика Владимира Васильева Жан-Марк Фортен рассказал, что его экипажу пришлось сняться с ралли-марафона «Дакар»-2019 из-за технических проблем.