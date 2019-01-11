«Крус Асуль» ведет переговоры о покупке игрока «Зенита» Краневиттера

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Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского «Крус Асуль», сообщает «Советский спорт».

По информации Fox Sports, хавбек является приоритетной трансферной целью для зарубежного клуба. Источник утверждает, что руководство «Крус Асуль» уже ведет переговоры о трансфере аргентинца, который якобы не против покинуть сине-бело-голубых.

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Напомним, что футболист вошел в состав петербургской команды в 2017 году. До этого он играл за мадридский «Атлетико». В текущем сезоне он провел пять в матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), но не отметился результативными действиями.

Ранее «Зенит» отклонил предложение «Индепендьенте» по трансферу полузащитника Эмилиано Ригони.