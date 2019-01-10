Игрок «Краснодара-2» перешел в чешский клуб
Защитник «Краснодара-2» Алексей Татаев оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в чешском клубе «Млада Болеслав», сообщает «Советский спорт».
Соглашения между командами были заключены до декабря 2019 года.
«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», — говорится на официальном сайте «быков».
Отмечается, что за чешскую команду на правах аренды также выступает российский нападающий черно-зеленых Николай Комличенко. В нынешнем сезоне он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата, забив 18 мячей в 18 матчах.
В сезоне Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) 20-летний защитник провел за «Краснодар-2» 16 матчей.
Ранее сообщалось, что футболист клуба АПЛ хочет перейти в «Спартак».