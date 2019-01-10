Олимпийская чемпионка по шорт-треку обвинила тренера в изнасилованиях

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Шорт-трекистка из Южной Кореи Сим Сок Хи выступила с обвинениями в адрес своего тренера Чо Чже Бома. Она его обвинила в систематических домогательствах, а также постоянных изнасилованиях, сообщает «Советский спорт».

21-летней спортсменка утверждает, что в период с 2014 по 2018 год она со стороны специалиста регулярно подвергалась насилию. По ее словам, свои домогательства он прекратил лишь за месяц до старта Олимпийских игр—2018 в Пхенчхане, информирует CNN.

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Примечательно, что в отношении этого тренера в данный момент уже ведется расследование по другому делу: его обвиняют в избиении другой своей подопечной, и свои показания Сим Сок Хи дала в зале суда во время рассмотрения дела Бома.

Сим Сок Хи является двукратной олимпийской чемпионки по шорт-треку. Обе медали спортсменка завоевала в эстафете.

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