Болевой прием российского бойца признан лучшим в UFC в 2018 году

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Болевой прием российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова в поединке против американца Брэндона Дэвиса признан лучшим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) по итогам 2018 года, передает ТАСС.

На турнире UFC 228, который прошел в сентябре 2018 года в Далласе, россиянин провел болевой прием на колено во втором раунде и одержал победу.

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В номинации «Лучший нокаут» победу одержал Яир Родригес. Исраэль Адесанья признан «Прорывом года».

Поединок между Энтони Петтисом и Тони Фергюсоном на турнире UFC 229 признан лучшим в 2018 году.

Ранее в UFC назвали лучшего бойца 2018 года.