«Реал» начал переговоры с будущим главным тренером
Представители мадридского «Реала» связались с Жозе Моуринью для обсуждения возможного возвращения специалиста на пост главного тренера клуба, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, президент испанского клуба Флорентино Перес заинтересован в продолжении работы с наставником, возглавлявшим клуб с 2010 по 2013 год.
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Отмечается, что португальский специалист не может в данный момент занять пост главного тренера «Реала», так как он еще не получил неустойку от «Манчестер Юнайтед» за досрочный разрыв контракта.
Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» поставил лайк на комментарий с критикой главного тренера.