Автор лучшего гола ЧМ-2018 Павар подписал контракт с «Баварией»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/703/11796703/111-pic905-895x505-23209.jpg">

Футболист немецкого «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар подписал контракт с мюнхенской «Баварией», сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы немецкого клуба, игрок, забивший лучший гол на чемпионате мира 2018 года в России, официально войдет в состав команды 1 июля. Договор рассчитан на пять лет.

Реклама

За «Штутгарт» спортсмен играл в 71 матче. Во всех встречах он оформил два гола и исполнил две результативные передачи.

В сборной Франции Павар выиграл чемпионат мира, а его гол в ворота аргентинцев был признан лучшим на турнире.

Ранее главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о борьбе за чемпионский титул с дортмундской «Боруссией» в нынешнем сезоне чемпионата Германии.