Тренер юношеской сборной России покинул команду из-за Кержакова
Наставник юношеской сборной России Денис Бушуев объявил об уходе с поста из-за разногласий с главным тренером Александром Кержаковым, передает «Чемпионат».
Специалист сам заявил о недопониманиях между ним и бывшим футболистом петербургского «Зенита».
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«Я ухожу из сборной России 2001 года в связи с разногласиями с Александром касательно совместной работы», — заявил Бушуев.
Он находился в тренерском штабе национальной команды с апреля 2018 года.
Будучи игроком, 36-летний Бушуев выступал в чемпионате Германии, а также тренировал клуб «Мюнхен-1860».
Ранее главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что вскоре будет уволен, а его заменой станет итальянский специалист Массимо Каррера.