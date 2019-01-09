Климов пропустит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Италии

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Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов не выступит на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьемме, сообщает ТАСС.

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский заявил, что спортсмену необходим отдых после «Турне четырех трамплинов», на котором он занял 15-е место.

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«Климов пропустит этап Кубка мира в Валь-ди-Фьемме. После «Турне» ему необходима небольшая передышка. В ближайшее время он выступит на чемпионате России, который пройдет в Чайковском. Этот старт будет одним из квалификационных к чемпионату мира, однако Климов, разумеется, на главный старт сезона поедет без отбора», — заявил президент федерации.

Напомним, что Климов стал первым в истории российских прыжков на лыжах с трамплина победителем этапа Кубка мира, чем обеспечил себе 11-е место в общем зачете соревнования.

Этап в Италии будет проходить с 11 по 13 января.

Ранее тренерский штаб сборной России и руководство национальной федерации дали оценку выступлению россиянина на «Турне четырех трамплинов».