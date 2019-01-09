Саночница Демченко пропустит этап Кубка мира в Латвии из-за травмы

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Российская саночница Виктория Демченко не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, сообщает ТАСС.

Спортсменка во время предыдущего дня соревнований перевернулась и ударилась головой. Девушку оперативно госпитализировали, но обследование выявило только легкое сотрясение мозга.

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«Виктория не выступит на этапе Кубка мира в Сигулде. Врач нашей команды уже написал письмо спортивному директору Международной федерации санного спорта (FIL) о снятии спортсменки с этого этапа», — рассказал начальник национальной команды Артем Петраков.

Очередной этап Кубка мира будет проходить с 12 по 13 января.

Ранее личный тренер российского саночника Романа Репилова Альберт Демченко подвел итоги третьего этапа Кубка мира в немецком Кенигзее.