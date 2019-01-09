Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Флориду»
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брайан Раст, также отличились Таннер Пирсон, Райли Шихан и Сидни Кросби. У гостей шайбу с передачи Евгения Дадонова забросил Аарон Экблад.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 — Пирсон (Петтерссон, Хернквист) — 01:29
2:0 — Раст (Гюнцель, Кросби) — 03:03
3:0 — Раст (Каллен, Дюмулен) — 23:04
4:0 — Шихан — 28:56 (4x5)
4:1 — Экблад (Дадонов) — 39:16
5:1 — Кросби (Малкин, Петтерссон) — 53:41