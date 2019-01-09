Василевский заменит Прайса в Матче всех звезд НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сыграет в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт лиги, россиянин заменит голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса в команде Атлантического дивизиона. Сам канадец отказался принимать участие в мероприятии. Также не выступит форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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Помимо Василевского в мероприятии выступит его одноклубник Никита Кучеров.

Матч всех звезд НХЛ состоится 26 января в Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что три вратаря стали звездами игрового дня НХЛ.