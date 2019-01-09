Василевский заменит Прайса в Матче всех звезд НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сыграет в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт лиги, россиянин заменит голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса в команде Атлантического дивизиона. Сам канадец отказался принимать участие в мероприятии. Также не выступит форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Реклама
Помимо Василевского в мероприятии выступит его одноклубник Никита Кучеров.
Матч всех звезд НХЛ состоится 26 января в Сан-Хосе.
Ранее сообщалось, что три вратаря стали звездами игрового дня НХЛ.