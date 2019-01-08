К Головину в «Монако» может присоединиться экс-хавбек «Динамо»

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Полузащитник турецкого «Антальяспора» и экс-игрок московского «Динамо» Вильям Венкер может войти в состав «Монако», сообщает «Советский спорт».

По информации Footmercato, стороны уже провели предварительные переговоры. Ожидается, что скоро игрок подпишет контракт с французской командой.

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В текущем сезоне французский футболист принял участие в семи матчах матчах за «Антальяспор» в чемпионате Турции, однако не отметился результативными действиями.

Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев провел встречу с полузащитником лондонского «Челси» Сеском Фабрегасом и его агентом Дарреном Дейном.