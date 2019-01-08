«Спартак» объявил о расторжении контракта сразу с тремя игроками

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Московский «Спартак» решил расторгнуть контракты сразу с тремя игроками, сообщает «Советский спорт».

По словам главного тренера Олега Кононова, команду покинули защитник Марко Петкович, а также хавбеки Роман Еременко и Ивелин Попов.

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы», — рассказал наставник.

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Также он объяснил уход других футболистов.

«По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Петкович выступал в составе красно-белых с 2017 года, Попов — с 2015, а Еременко перешел в столичный клуб только в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вскоре перейдет в самарские «Крылья Советов».