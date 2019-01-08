«Крылья Советов» арендуют хавбека «Спартака» Ананидзе
Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе вскоре перейдет в самарские «Крылья Советов», сообщает ТАСС.
Хавбек будет защищать цвета клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19.
«Джано Ананидзе с большой долей вероятности в ближайшее время станет игроком самарских «Крыльев Советов». Речь идет об аренде до конца сезона-2018/19. Клуб успешно провел переговоры как с полузащитником, так и с представителями московского клуба. Официально об аренде футболиста будет объявлено после медицинского осмотра команды», — рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.
До этого в СМИ была информация о том, что в приобретении грузинского футболисты был заинтересован голландский «Витесс».
Ранее сообщалось, что руководство «крылышек» намерено подписать контакт с полузащитником Александром Самедовым 14 января.