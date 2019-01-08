Российская биатлонистка Кайшева пропустит этап Кубка IBU в Польше

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Тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой Михаил Ткаченко рассказал о физическом состоянии подопечной, передает Rusbiathlon.

Наставник сообщил, что спортсменка пропустил этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Польше.

«Ульяна две недели болела, но сейчас с болезнями закончила. Она чуть-чуть откатилась, но на четвертом этапе Кубка IBU в Польше она не побежит по согласованию с тренерским штабом. Рановато еще. Человек две недели не стоял на лыжах, поэтому пока ей сложновато. Мы ведем подготовку, но она переболела серьезно», – рассказал Ткаченко.

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Соревнование начнется в Душники-Здруй 12 января.

Ранее руководитель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентство (WADA) Джонатан Тэйлор написал ответное письмо шведскому биатлонисту Себастиану Самуэльссону, который раскритиковал решение организации не созывать срочное заседание исполкома по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).