«Барселона» провела встречу с агентом Неймара

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Каталонская «Барселона» провела встречу с представителями нападающего французского «Пари Сен-Жермена» Неймара, сообщает «Советский спорт».

По информации Catalunya Radio, в конце 2018 года сотрудник клуба разговаривал с агентом бразильца Пини Захави и его другом Альваро Костой по поводу футболиста.

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Напомним, что форвард перешел в парижскую команду из «Барсы» летом 2017 года. Сразу после этого появились слухи, что спортсмен недоволен нынешним местоположением и хочет вернуться в Испанию.

Ранее стало известно, кто может пополнить каталонский клуб в январское трансферное окно.