Три вратаря стали звездами игрового дня НХЛ

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Национальной хоккейная лига (НХЛ) огласила трех звезд очередного игрового дня, передает «Советский спорт».

По данным с официального сайта лиги, лучшими игроками стали исключительно вратари.

Первой звездой назван голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, отыгравший на ноль и отразивший 32 броска в игре с «Монреаль Канадиенс», которая завершилась со счетом 1:0.

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Вторым отличившимся игроком стал вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, также оформивший «сухарь» во встрече с «Филадельфией Флайерз» (3:0) при 25 сэйвах.

Последним в топе-3 числится хоккеист, защищавший ворота «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0), не пропустивший ни одной шайбы при 16 сэйвах.

Ранее нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед во встрече с «Даллас Старз», сыграв таким образом 204-й матч подряд и установив личный рекорд.