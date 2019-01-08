Защитник Боккетти прокомментировал слухи об уходе из «Спартака»
Защитник Сальваторе Боккетти прокомментировал слухи об уходе из московского «Спартака», передает Sport24.
Итальянец опроверг слухи о трансфере.
«Конечно, я остаюсь в «Спартаке», — уверил Боккетти.
До этого футболист числился в группе с хавбеками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано Ананидзе, которые, как утверждали СМИ, должны покинуть клуб.
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Напомним, что контракт с Самедовым уже расторгнут. Он перешел в стан самарских «Крыльев Советов».
Ранее директор по развитию «крылышек» Александр Шикунов рассказал о продлении аренды защитника столичного «Локомотива» Виталия Денисова.