Защитник Боккетти прокомментировал слухи об уходе из «Спартака»

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Защитник Сальваторе Боккетти прокомментировал слухи об уходе из московского «Спартака», передает Sport24.

Итальянец опроверг слухи о трансфере.

«Конечно, я остаюсь в «Спартаке», — уверил Боккетти.

До этого футболист числился в группе с хавбеками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Джано Ананидзе, которые, как утверждали СМИ, должны покинуть клуб.

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Напомним, что контракт с Самедовым уже расторгнут. Он перешел в стан самарских «Крыльев Советов».

Ранее директор по развитию «крылышек» Александр Шикунов рассказал о продлении аренды защитника столичного «Локомотива» Виталия Денисова.