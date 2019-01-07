Хет-трик О'Делла помог «Сочи» одолеть «Сибирь» в матче КХЛ

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«Сочи» одержало победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей отличились Дамир Рахимуллин, Эрик О Делл и Никита Точицкий. У новосибирского клуба голы оформили Виктор Комаров, Владислав Наумов и Егор Миловзоров.

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Таким образом, «Сочи» прервал серию поражений из трех игр, а «Сибирь», напротив» уступил в третьем матче кряду.

Ранее магнитогорский «Металлург» одолел владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ХК «Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

0:1 — Комаров (Воробей) — 10:46

1:1 — Рахимуллин (Акмальдинов, Йокипакка) — 33:13

2:1 — О Делл (Росен, Пайгин) — 33:37

3:1 — О Делл (Пайгин, Мосалев) — 45:16

4:1 — Точицкий (Полунин, Алтыбармакян) — 46:24

5:1 — О Делл — 49:09

5:2 — Наумов (Казаков, Комаров) — 5:2;

5:3 — Миловзоров (Саюстов, Шаров) — 51:58;