Чемпион UFC Вудли проведет следующий бой против Усмана 2 марта
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрон Вудли выйдет в октагон с американцем Камару Усманом, сообщает «Советский спорт».
Поединок состоится на турнире UFC 235 2 марта в Лас-Вегасе.
По информации MMA Junkie, этот бой станет главным событием вечера.
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На счету Вудли девять побед, два поражения и одна ничья. В активе Усмана девять побед в UFC подряд.
Ранее боец смешанного стиля (ММА) Джонатан Кинг получил одну из ужаснейших травм ноги в истории смешанных единоборств.