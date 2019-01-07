Чемпион UFC Вудли проведет следующий бой против Усмана 2 марта

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрон Вудли выйдет в октагон с американцем Камару Усманом, сообщает «Советский спорт».

Поединок состоится на турнире UFC 235 2 марта в Лас-Вегасе.

По информации MMA Junkie, этот бой станет главным событием вечера.

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На счету Вудли девять побед, два поражения и одна ничья. В активе Усмана девять побед в UFC подряд.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Джонатан Кинг получил одну из ужаснейших травм ноги в истории смешанных единоборств.