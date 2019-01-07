«Крылья Советов» продлят аренду защитника «Локомотива» Денисова
Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о продлении аренды защитника московского «Локомотива» Виталия Денисова, передает «РИА Новости».
Игрок выступает в составе «крылышек» с 21 августа.
«Мы уже отправили письмо в «Локомотив», — заявил Шикунов.
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В текущем сезоне футболист провел за самарскую команду шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее стали известны подробности контракта бывшего полузащитника московского «Спартака» Александра Самедова с «Крыльями Советов».