Легкоатлет Ухов отправил заявку на нейтральный статус для участия в ЧЕ

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Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, установивший на турнире в Екатеринбурге лучший результат сезона в мире, рассказал о планах выступить на зимних чемпионатах, передает ТАСС.

На Рождественских стартах прыгнул на 2,28 метра и установил рекорд сезона.

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«Я недоволен своим выступлением на этом турнире, у меня не получилось сделать то, что хотел. Настраиваю себя на то, чтобы хорошо выступить на зимнем чемпионате России. Что касается чемпионата Европы в помещении, то я не рассчитываю на него, хотя заявку для международной федерации на получение нейтрального статуса я уже отправил», — отметил Ухов.

Чемпионат Европы будет проходить в британском Глазго.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК), перепроверивший допинг-пробы российских легкоатлетов с Игр-2008 и 2012 года, все еще продолжает ждать от спортсменов 24 медали.