Непряева поднялась на третье место в общем зачете Кубка мира
Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг после победы на «Тур де Ски» еще больше увеличила отрыв от соперниц в общем зачете Кубка мира. Второе место занимает финка Криста Пярмякоски. На третьей строчке теперь располагается россиянка Наталья Непряева, которая добыла второе место в лыжной многодневке.
Отставание Непряевой от Пярмякоски составляет всего 2 очка. В топ-10 также находятся еще две россиянки Юлия Белорукова и Анастасия Седова, сообщает «Советский спорт».
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152.
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 883.
3. Наталья Непряева (Россия) – 881.
4. Юлия Белорукова (Россия) – 680…
7. Анастасия Седова (Россия) – 489…
18. Мария Истомина (Россия) – 242…
24. Анна Нечаевская (Россия) – 175…
27. Лидия Дуркина (Россия) – 164…
43. Елена Соболева (Россия) – 75.
Ранее стало известно, что Непряева установила уникальное достижение среди российских лыжниц.