Непряева поднялась на третье место в общем зачете Кубка мира

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Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг после победы на «Тур де Ски» еще больше увеличила отрыв от соперниц в общем зачете Кубка мира. Второе место занимает финка Криста Пярмякоски. На третьей строчке теперь располагается россиянка Наталья Непряева, которая добыла второе место в лыжной многодневке.

Отставание Непряевой от Пярмякоски составляет всего 2 очка. В топ-10 также находятся еще две россиянки Юлия Белорукова и Анастасия Седова, сообщает «Советский спорт».

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Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1152.

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 883.

3. Наталья Непряева (Россия) – 881.

4. Юлия Белорукова (Россия) – 680…

7. Анастасия Седова (Россия) – 489…

18. Мария Истомина (Россия) – 242…

24. Анна Нечаевская (Россия) – 175…

27. Лидия Дуркина (Россия) – 164…

43. Елена Соболева (Россия) – 75.

Ранее стало известно, что Непряева установила уникальное достижение среди российских лыжниц.