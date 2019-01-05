Норвежец назвал российских лыжников тупыми

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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал выступление российских спортсменов в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски». Слова норвежца приводит издание Dagbladet.

«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед — и бум! Не знаю, что сказать», — сказал лыжник.

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Холунд также признался, что смеялся про себя, наблюдая тактику подопечных Маркуса Крамера.

Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».