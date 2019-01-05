Баутиста-Агут выиграл турнир в Дохе
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал триумфатором турнира в Дохе, обыграв в финале представителя Чехии Томаша Бердыха, сообщает «Советский спорт».
Продолжительность встречи составила 1 час и 55 минут. За это время победитель пять раз подал навылет и реализовал два брейк-поинта из восьми имеющихся. Его противник совершил три эйса и сделал один брейк из шести возможных.
Это поражение стало для Бердыха третьим в семи очных встречах теннисистов.
Испанец выиграл свой первый титул в 2019 году и девятый в карьере.
Призовой фонд соревнований составил более $1 млн.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в австралийском Брисбене, обыграв представителя Франции Жо-Вильфреда Цонга.
Теннис. Доха. Финал
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Томаш Бердых (Чехия) — 6:4, 3:6, 6:3