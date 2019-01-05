Большунов взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим стилем на многодневке «Тур де Ски», сообщает «Советский спорт».
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо. Россиянин Сергей Устюгов, который в общем зачете занимает второе место, закончил гонку лишь на 16-м месте.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем на многодневке «Тур де Ски».
«Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)
Масс-старт. 15 км. Классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1:55.00,5
2. Сергей Устюгов (Россия) — +5,4
3. Александр Большунов (Россия) — +1.18,2
9. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.14,2
14. Денис Спицов (Россия) — +2.16,8
16. Андрей Ларьков (Россия) — +3.16,1
27. Максим Вылегжанин (Россия) — +3.44,8
40. Андрей Собакарев (Россия) — +5.08,6
48. Александр Бессмертных (Россия) — +6.14,0