Непряева завоевала серебро в масс-старте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем на многодневке «Тур де Ски», сообщает «Советский спорт».
Победительницей стала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг. Третьей финишировала представительница России Анастасия Седова.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, будет готовиться к участию в лыжных марафонах.
«Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме (Италия)
Масс-старт. 10 км. Классический стиль
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 29.34,4
2. Наталья Непряева (Россия) --+10,0;
3. Анастасия Седова (Россия) --+10,8;
5. Юлия Белорукова (Россия) --+39,7;
17. Лидия Дуркина (Россия) --+2.00,4;
22. Анна Нечаевская (Россия) --+2.28,6;
23. Мария Истомина (Россия) --+2.36,9;
24. Елена Соболева (Россия) --+2.37,8.