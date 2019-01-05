Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/540/11615540/58ca95a60a25e7213c0705a848c81269-pic905-895x505-34736.jpg">

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Шэньчжэне, сообщает «Советкий спорт».

В финальном матче подопечная Дмитрия Турсунова обыграла представительницу США Элисон Риске.

Матч длился 2 часа и 11 минут. Победительница за это время успела шесть раз подать на вылет и совершить две двойные ошибки. Ее соперница сделала пять эйсов и при этом допустила шесть двойных.

Реклама

В этом году призвой фонд соревнований составлял $750 тысяч. В прошлом году триумф на турнире праздновала румынка Симона Халеп, одолевшая в финале представительницу Чехии Катержину Синякову.

Ранее сообщалось, что японец Кей Нисикори в полуфинале турнира в австралийском Брисбене обыграл представителя Франции Жереми Шарди и вышел в финал.

Теннис. Шэньчжэнь.Финал

Арина Соболенко (Беларусь) — Элисон Риске (США) — 4:6, 7:6, 6:3