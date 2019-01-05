Суарес может перейти в «Арсенал»

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Руководство лондонского «Арсенала» заинтересовано в приобретении полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sport Italia, испанцу не хватает игрового времени и он может переехать на туманный Альбион уже в зимнее трансферное окно. Суарес уже работал с главным тренером «канониров» Унаем Эмери, когда выступал за испанскую «Севилью».

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В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле в двух матчах испанской Примеры, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» получил предложение от клуба «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса по трансферу Эмилиано Ригони, который выступает в этом сезоне на правах аренды в «Аталанте».