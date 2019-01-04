Скелетонист Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира
Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золото на третьем этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге, передает ТАСС.
По итогам двух попыток олимпийский чемпион 2014 года в Сочи показал результат 1 минута 55,09 секунды. Вторым стал чемпион Игр-2018, действующий обладатель Кубка мира южнокореец Юн Сун Бин (+0,57 секунды), третье место занял серебряный призер Пхенчхана россиянин Никита Трегубов (+0,84).
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Ранее сообщалось, что российская скелетонистка Елена Никитина выиграла золото на третьем этапе Кубка мира.
Скелетон. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг (Германия)
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.55,09
2. Юн Сун Бин (Южная Корея) — +0,57
3. Никита Трегубов (Россия) — +0,84