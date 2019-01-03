«Барыс» одержал волевую победу над «Спартаком» в КХЛ

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Астанинский «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал волевую победу над московским «Спартаком», сообщает «Советский спорт».

Для подопечных Алексея Жамнова это поражение стало третьим в последних пяти матчах. Стоит отметить, что в этой встреча команда из Казахстана обыграла соперников, уступая по ходу матча со счетом 0:2.

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Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

1:0 — Воронин (Кулик, Ганзл) — 18:00;

2:0 — Никонцев (Зубов, Лисин) — 30:04;

2:1 — Даллман (Акользин, Шевченко) — 34:53;

2:2 — Старченко (Боченски) — 47:50;

2:3 — Диц — 53:28.