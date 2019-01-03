Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

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Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира, сообщает «Советский спорт».

Вопросы о победителе матча в Ванкувере российские хоккеисты сняли еще в первом периоде, забросив четыре подряд шайбы в течение пяти с небольшим минут в словацкие ворота, вынудив тренера соперников после третьего гола поменять голкипера.

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Во втором периоде доминирование подопечных Валерия Брагина продолжилось. Сначала арбитры не засчитали шайбу Клима Костина, однако затем капитан российской молодежки оформил дубль, а Кирилл Слепец забил седьмой гол на последней минуте.

В третьей 20-минутке Россия откровенно сбавила обороты, позволив себе не только поменять по ходу перода в воротах Петра Кочеткова на Даниила Тарасова, но и проиграть микроматч, что никак не повлияло на общий исход — 8:3.

Сборная России вышла в полуфинал турнира, где в ночь на 5 января встретится со сверстниками из США, которые были сильнее Чехии. Во втором полуфинале сразятся Швейцария и Финляндия, обыгравшие Швецию и Канаду соответственно.

Молодежный чемпионат мира. Четвертьфинал

Россия — Словакия — 8:3 (4:0, 3:0, 1:3)

1:0 — Денисенко (Саморуков, Кравцов), 5:36;

2:0 — Старков (Коваленко, Романов), 6:07;

3:0 — Алексеев (Шэн, Старков), 07:49;

4:0 — Шашков (Романов, Подколзин), 10:56;

5:0 — Костин (Денисенко, Ольшанский), 31:40;

6:0 — Костин (Денисенко, Алексеев), 38:20;

7:0 — Слепец (Галимов, Муранов), 39:38;

7:1 — Фегервары (Иван, Поспишил), 43:35;

8:1 — Ил.Морозов (Шашков, Ольшанский), 52:03;

8:2 — Роман (Иван, Фегервары), 58:58;

8:3 — Иван (Фегервары, Лишка), 59:51.

Ранее сообщалась, что Канада сенсационно вылетела с МЧМ после поражения от сборной Финляндии.